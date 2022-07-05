Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Служебный роман»?

У культовой лирической комедии "Служебный роман" очень богатая история, начиная с ее создания и заканчивая съёмками. В 1971 году режиссер Эльдар Рязанов в соавторстве с Эмилем Брагинским создали пьесу "Сослуживцы". Она была воссоздана сначала на столичных сценах – в московском Театре им. Маяковского, ленинградском Театре комедии, а затем начала триумфальное шествие по провинциальным подмосткам. На волне популярности пьесы Эльдар Рязанов задумался о создании телеверсии.

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Однако речь шла не о спектакле, – одну из постановок как раз сняли на видео, но Рязанов остался недоволен этим вариантом – а о полноценном фильме. Еще до начала работы над сценарием режиссер твердо решил, что ведущие роли в картине исполнят Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков, Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили и другие знакомые по фильму актеры. Поэтому проб к "Служебному роману" практически не было – на каждую роль был всего лишь один претендент. Фрейндлих и Мягков с удовольствием примерили на себя образы нелепых сослуживцев, которые буквально расцветают к финалу истории благодаря любви.

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