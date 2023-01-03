Тест на знание истории СССР: сможете набрать максимальный балл?

Изучение истории - это всегда увлекательный и познавательный процесс. Глядя на факты из прошлого, можно узнать много интересного о настоящем. Так, например, многие слышали блатное выражение “борзой”. Так говорят о нахальном, наглом человеке. Но мало кто знает, что своими корнями это словечко уходит в Советский Союз. Помните, как в одной из новелл “Операции “Ы” милиционер обращался к тем, кто сидел в кутузке? “Алкоголики, хулиганы, тунеядцы”. Последним словом называли лиц, уклоняющихся от общественно полезного труда. В идеале каждый советский гражданин должен был трудиться в какой-нибудь организации, учреждении, на производстве. Но всегда находились элементы, которые не желали официально устраиваться на работу, вели разгульный образ жизни. Их называли “БОРЗами” - то есть “без определенного рода занятий”. Впоследствии это слово трансформировалось в жаргонное понятие “борзый”, или “наглый”. Среди тех, кого признали тунеядцами, были и известные люди - например, поэт Иосиф Бродский, писатель Венедикт Ерофеев, художник Анатолий Зверев.

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