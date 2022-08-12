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Тест на ведьму: есть ли у тебя колдовские качества?

12 августа 2022 07:20
Тест на ведьму: есть ли у тебя колдовские качества?

Смогла бы ты приворожить или навести порчу?

Когда мы слышим слово "ведьма", в воображении первым делом возникает образ мрачной седой старухи, облаченной в шляпу с шляпу с высокой тульей, длинное платье, неизменными атрибутами которой являются черный кот и метла. Это в наши дни в культуре возникли другие, куда более привлекательные образы загадочных дам, наделенных магическими способностями – от сестер Холливелл из хита нулевых "Зачарованные" до обаятельной юной Сабрины. В прошлые столетия ведьм не жаловали – достаточно вспомнить охоту, развернувшуюся в 1962-1963 годах в американском городе Салеме. За этот период английские поселенцы-пуритане приговорили к казни за колдовство 20 человек, порядка 200 отправили в тюрьму, где осужденные скончались от болезней. В настоящее время все "ведьмы", которые подверглись жестокому судебному процессу в Салеме, оправданы конгрессменами штата Массачусетс. Не так давно, в мае 2022 года, суд спустя 329 лет официально помиловал последнюю обвиняемую – Элизабет Джонсон. На момент казни ей было всего 22 года.

Хочешь узнать, наделена ли ты колдовскими способностями? Пройди наш тест, чтобы получить честный ответ на этот вопрос.

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Елена Королева
Елена Королева
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