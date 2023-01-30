Тест: на сколько % вас можно назвать женщиной?

О том, кто же такая современная женщина, исследователи, да и не только они, с жаром спорят до сих пор. Кто-то убежден, что в нашем веке дамам грех не воспользоваться возможностью получить сразу несколько высших образований, построить успешную карьеру и зарабатывать не просто наравне с мужчиной, но и больше него, если получится. Другие же, напротив, считают, что несмотря на эмансипированность, женщине важно сосредоточиться на семье, детях, доме - мол, кто же еще это сделает, если не она? Ученые говорят: такая двойственность в восприятии представительниц прекрасного пола и разница во взглядах на его предназначение не новость, она существовала и в прошлые века. Например, у викингов женщины наравне с сильным полом принимали участие в походах и битвах, в семьях самураев в соответствии с кодексом Бусидо воспитывались не только мальчики, но и девочки. Согласно данным, полученным во время раскопок скифских захоронений, и мужчины, и женщины имели татуировки, отличающие воинов, а также получали боевые шрамы.

Во все века люди спорили о том, кто же такая настоящая женщина - и будут делать это еще на протяжении многих лет. Пройдите наш тест и узнайте, можно ли назвать вас истинной женщиной.