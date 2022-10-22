Тест на интуицию: как хорошо вы разбираетесь в людях?

С давних пор считалось, что интуиция - это особый дар свыше, который получают только избранные. Однако в последние десятилетия ученые твердят о том, что хорошо развитый внутренний голос на самом деле не что иное как способность человеческого интеллекта. По мнению исследователей, при желании можно прокачать свое шестое чувство с помощью специальных упражнений. Так, например, рекомендуется попробовать прожить целый день, основываясь исключительно на подсказках внутреннего чутья. Для начала стоит выбрать дату, на которую не запланировано никаких важных деловых или личных встреч - экстрасенсорные способности вряд ли проявятся в полную силу сразу, а вот за последствия принятых решений придется отвечать. В этот день важно сконцентрироваться на своих ощущениях, интуитивных предположениях, а вот логику лучше постараться выключить, чтобы не нарушать чистоту эксперимента. Такие интуитивные дни необходимо проводить регулярно, чтобы добиться высоких результатов.

Насколько хорошо обстоят дела с шестым чувством у вас? Пройдите необычный тест, а мы подскажем, умеете ли вы интуитивно разбираться в людях и их эмоциях.