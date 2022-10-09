Тест на дар: какими способностями вы обладаете

Если еще сто лет назад медиумы и экстрасенсы были диковинкой, людям приходилось приложить немало усилий, чтобы добиться встречи с таким специалистом в сфере эзотерики, то сегодня достаточно зайти в интернет и набрать в строке поиска что-то вроде “получить помощь экстрасенса”. Многочисленные “целительницы”, “потомственные колдуньи” и “дипломированные маги” готовы за щедрое денежное вознаграждение снять венец безбрачия, помочь приворожить суженого или сделать расклад на картах Таро. Некоторые специалисты в этой области обещают открыть своему клиенту третий глаз, почистить ауру или приманить в жизнь богатство и счастье. Подобных объявлений в сети так много, что порой возникает ощущение, будто магглов вокруг и вовсе не осталось. Действительно ли существуют люди, наделенные паранормальными способностями, или это просто красивые сказки, ученые пока точно сказать не могут. Кто знает, когда-то представители науки и Галилея считали выдумщиком…

Хотите узнать, обладаете ли вы сверхъестественным даром? И если да, то каким именно? Пройдите наш тест и получите честный ответ на эти вопросы.