Тест на ассоциации: ответьте на 10 вопросов, а мы сообщим всю правду о вашей личности

Понятие “бессознательное” хотя бы раз в жизни слышал каждый человек, даже далекий от психологии. У большинства из нас оно ассоциируется с концепцией Зигмунда Фрейда, однако первым его в научный обиход ввел Лейбниц. Бессознательное он сравнивал с океаном, над которым возвышаются крохотные островки сознания. Только после этого термин попал в труды Фрейда, которые, несмотря на широкую популярность, были неоднозначно восприняты ученым сообществом. Некоторое время психоанализ считался шарлатанством, интерес к нему вновь возродился лишь во второй половине прошлого века - правда, в неакадемических исследованиях. Так, например, идея бессознательного послужила базой для развития нейролингвистического программирования. Один из создателей НЛП Ричард Бендлер считал, что задача терапевта - помочь человеку осознать свои способы восприятия мира, а также изменить их. Сегодня к теории бессознательного активно обращаются психологи со всего земного шара.

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