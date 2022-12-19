Тест: можно ли вас назвать хорошей хозяйкой?

“Чистота - залог здоровья”, - говорил персонаж известного советского мультфильма. С этим трудно поспорить - окружающая среда влияет на человеческий организм, и если проводить много времени посреди пыли и грязи, это обязательно скажется на нем. Делать уборку необходимо, однако современные ученые из Бингемтонского университета предупредили: если вы вкалываете всю неделю, а выходные тратите на генеральную уборку, ваш организм также не скажет вам за это “спасибо”. Исследователи утверждают, что каждому человеку необходимо отдыхать и иметь свободное время, которое важно потратить не на работу по дому, а на себя. Особенно большому риску подвержены представительницы прекрасного пола, которые, к слову, чаще всего и берут на себя весь груз домашних обязанностей. Эксперты заявили, что чрезмерные нагрузки на организм могут привести к печальным последствиям - физическому переутомлению или психическим расстройствам. У женщин вероятность заполучить этот неприятный “букет” куда выше, чем у мужчин, поэтому ученые рекомендуют либо разделить бытовые обязанности поровну, либо прибегать к помощи специалистов по уборке.

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