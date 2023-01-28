Тест: можете ли вы хоть немного доверять своей интуиции?

Что такое интуиция и как она работает? О том, какое влияние способно оказать шестое чувство на нашу жизнь, ученые говорят уже давно. А вот дать ей исчерпывающее определение и объяснить, каковы ее механизмы, не в состоянии пока никто. Эксперты сравнивают ее с умением шахматистов просчитывать игру на несколько, а то и на десятки шагов вперед. Вот только если спортсмены и представители других сфер, в которых требуется тактический склад ума, в ходе размышлений прибегают к логике, то интуиты просто чувствуют, что должно случиться так, или иначе, а объяснить это не могут. В наши дни можно найти в интернете много методик по развитию интуиции. Какие-то из них носят мистический характер, мол, необходимо научиться читать знаки, которые посылает нам судьба. Другие же рекомендуют регулярно проделывать те или иные упражнения - например, раскладывать карты рубашкой вверх и пытаться угадать, какой они масти. Действенны ли эти методики, до сих пор научно не доказано.

Насколько хороша ваша интуиция? Умеете ли вы “читать” людей с первого взгляда? Чтобы узнать, обладаете ли вы экстрасенсорными способностями, ответьте на вопросы нашего теста.