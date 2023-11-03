Тест: кто вы из «Смешариков»?

Мультфильмы про забавных круглых зверюшек полюбились миллионам детей со всего земного шара. Со «Смешариками» знакомо уже не одно поколение зрителей, многие уже и не помнят, когда именно на экранах появился этот мультик. История создания «Смешариков» уходит своими корнями в 2002 год, когда состоялось знакомство основателя анимационной студии «Пилот» Анатолия Прохорова с Ильей Поповым и Салаватом Шайхинуровым из компании «Фан Гейм», занимавшейся разработкой компьютерных игр. Они принесли Прохорову идею многосерийного мультфильма про круглых зверюшек — правда, на том этапе создатели хотели назвать их «Сластены». После того, как первоначальная концепция была доработана, началось производство мультсериала. Премьерные три серии «Смешариков» вышли в эфир в апреле 2004 года. Премьера состоялась в телепередаче «Спокойной ночи, малыши» на телеканале «Россия 1». Персонажи быстро пришлись по душе зрителям. Причиной такого успеха создатели считают правильно выбранный тон — они разговаривают с юной аудиторией на одном языке. Среди поклонников «Смешариков» есть и немало взрослых — они с удовольствием пересматривают полюбившиеся эпизоды.

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