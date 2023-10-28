Тест: кто вы из сериала «Счастливы вместе»?

В нулевые и в начале 2010-х большой популярностью пользовался жанр ситкома. «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин», «Интерны», — вот только несколько названий, наверняка хорошо знакомых каждому зрителю. Одним из самых известных отечественных ситкомов можно по праву назвать «Счастливы вместе». История семьи Букиных была создана по западным канонам жанра, в ее основу лег американский ситком, однако авторам российской версии удалось сделать шоу по-настоящему оригинальным и «народным». Интересно, что изначально на главные роли планировали взять совсем других актеров. Например, роль Даши Букиной собирались отдать Эвелине Бледанс, однако в дальнейшем утвердили Наталью Бочкареву. Авторы решили, что зрители еще больше проникнутся атмосферой сериала, если главную женскую роль исполнит не такая медийная персона, как Бледанс. Впрочем, за время существования ситкома в кадре успели побывать другие знаменитости. Дмитрий Нагиев был большим поклонником проекта, поэтому для него создатели прописали в сценарии маленькую роль.

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