Тест: кто вы из маньяков кинематографа?

В античности публика требовала хлеба и зрелищ, и, по сути, с тех пор мало что изменилось. Зрители по-прежнему без ума от захватывающих историй, таких, чтобы мурашки бежали по коже и кровь стыла в жилах. В последние годы особой популярностью пользуется жанр тру-крайм - жанр, включающий в себя книги, фильмы, сериалы, основанные на реальных преступлениях. Биографии жестоких убийц не раз становились материалом для создания киносценариев. Например, таинственный маньяк Джек-потрошитель до сих пор волнует умы. Об убийце, безнаказанно убившем несколько женщин, снято множество фильмов и сериалов. «Из ада», «Джек-потрошитель», «Убийство по приказу» - вот только несколько наименований. Еще один загадочный убийца, прозванный Зодиак, тоже удостоился ряда экранных воплощений. В 1071 году на большие экраны вышел первый фильм о преступнике под названием «Убийца Зодиак». В то время убийца еще орудовал, поэтому полиция надеялась, что шумиха вокруг его имени заставит Зодиака дать о себе знать. На премьере зрителям раздали мини-анкеты, где просили написать свои соображения о мотивах неуловимого злодея. Увы, кинокартина никак не помогла следствию. Пройдите наш тест и узнайте, на какого киноманьяка вы похожи. Но помните, что это лишь забава, к которой не следует относиться всерьез.

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