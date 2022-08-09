Тест: Кто управляет твоей жизнью – ангел или демон?

"Кто ангел или демон, вечная тема добра и зла", – поется в песне известной отечественной рок-группы. Светлые и темные силы с незапамятных времен были темой для философских, религиозных, культурологических размышлений человечества. В разные эпохи менялись не только взгляды и мысли людей по поводу ангелов и демонов, но и представления о них. Интересно, что представителей добрых сил, которых в наши дни изображают в основном как молодых мужчин, облаченных в белые одежды, в прошлые столетия изображали иначе. Дело в том, что в Библии точного описания серафимов и херувимов не найти, поэтому в разное время появлялись самые разные трактовки этого образа. Так, например, на раннехристианских фресках ангелы практически ничем не отличаются от обычных людей, с залысинами и бородами. В средние века божьих посланников рисовали в виде колес с глазами или химерических существ. В эпоху Ренессанса под влиянием античного образа бога любви – Эрота, ангелов изображали в виде пухлых младенцев или детей. Достаточно вспомнить двух ангелов с картины Рафаэля Санти "Сикстинская мадонна".

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