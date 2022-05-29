Тест: Кто твой лучший друг в сериале «Друзья»

Сериал "Друзья" – настоящий телевизионный феномен конца 1990-х – начала 2000-х. Легкий ситком о жизни шестерых друзей после старта быстро стал популярным не только у себя на родине в США, но и по всему миру. Сколько всего второстепенных персонажей появилось за все сезоны шоу, сказать трудно, однако чаще всего из них в кадре появлялся бармен по имени Гантер. Немного нелепый блондин, тайно влюбленный в Рэйчел, в общей сложности "засветился" в 148 эпизодах. Кстати, исполнитель роли Гантера Джеймс Майкл Тайлер получил работу в "Друзьях" благодаря… умению варить кофе и управляться со сложной кофемашиной. Дело в том, что под старомодной кофемашиной, украшающей собой интерьеры "Центральной кофейни", был спрятан настоящий действующий агрегат, который действительно варил кофе. Поэтому среди требований к кандидатам на роль Гантера самым главным было одно – уметь обращаться с кофемашиной. И бывший бариста Джеймс Майкл Тайлер обошел конкурентов из массовки благодаря этим навыкам.

Хочешь узнать, с кем из персонажей "Друзей" тебе удалось бы найти общий язык? С Россом, Чендлером, или, может быть, с Фиби? Тогда скорее проходи наш тест!