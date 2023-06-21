Тест, который сможет точно назвать ваш интеллектуальный возраст

В последние десятилетия психологи постоянно твердят о том, что помимо биологического возраста, того, что указан в паспорте, у человека есть еще как минимум два - психологический и интеллектуальный. Если с биологическим все понятно, то ко второму и третьему возникают вопросы. Первый, по словам психологов, субъективный, этот тот возраст, на который чувствует себя человек. С интеллектуальным возрастом все несколько сложнее. На протяжении многих лет ученые изучают, каким образом меняются когнитивные способности человека с возрастом. Например, психологи Гарвардского университета Джошуа Хартшорн и Лаура Джермин из госпиталя Массачусетского университета создали масштабный опрос, в результате которого были получены данные более трех миллионов людей со всего земного шара. После анализа полученной информации исследователи пришли к выводу, что максимальная быстрота мышления свойственна людям в возрасте 18-19 лет. В дальнейшем интеллект человека не угасает постепенно, как можно было бы подумать - в нем раскрываются новые способности, например, достигает расцвета память на лица или словарный запас.

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