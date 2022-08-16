Тест, который сможет пройти только родившийся в СССР человек

Людям, появившимся на свет после распада Советского Союза, не знакомы многие явления и понятия, которые существовали в этот период. Быт времен СССР разительно отличался от того, что есть в распоряжении наших современников. Достаточно обратить внимание на сферу красоты. Это сегодня достаточно зайти в интернет, чтобы найти сотни тысяч вариантов косметики, уходовых средств и бьюти-гаджетов. Советским женщинам наводить красоту было гораздо сложнее – у них не было такого разнообразия выбора, да и то, что появлялось на прилавках магазинов, порой нужно было покупать с боем, так много было желающих. Например, в 1970-х годах даже помада была дефицитом – советские фабрики не выпускали достаточного количества тюбиков, чтобы обеспечить всех женщин большого государства. Если кому-то выпадала удача приобрести дефицитное косметическое средство, относились к нему очень бережно, использовали, что называется, до упора, а остатки выковыривали из тюбика спичкой, чтобы ничего не пропало почем зря.

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