Тест: кем бы вы работали после обучения в Хогвартсе?

После выхода книг и фильмов о Гарри Поттере миллионы юных (и не только) фанатов со всего земного шара принялись мечтать о том, что было бы, если б они получили приглашение обучаться в школе чародейства и волшебства - Хогвартсе. Создатели франшизы активно способствовали мечтах зрителей и читателей - на официальном сайте поттерианы можно пройти тесты, которые подскажут, какой у вас патронус, на какой факультет вы попали бы при распределении и т.д. Результат теста во многом зависит от личностных качеств испытуемого - храбрости, честности, скромности, амбициозности и т.д. Традиционно считается, что в Гриффиндор попадают отважные юные волшебники, в Слизерин - хитрые и готовые на все ради достижения целей, в Хаффлпаф - трудолюбивые, преданные, с обостренным чувством справедливости, а Рейвенкло становится факультетом умных, любознательных, творческих личностей. После окончания Хогвартса выбор профессий очень велик - кто-то остается преподавать в школе, кто-то выбирает для себя службу в магических организациях, в аврорате и так далее.

А где бы вы работали после успешного завершения учебы в Хогвартсе? Узнайте с помощью нашего теста.