Тест: какой вы миньон?

С забавными и милыми персонажами, получившими название “миньоны”, зрители впервые познакомились летом 2010 года. Они были персонажами мультфильма “Гадкий Я”, созданного Пьером Соффином и Крисом Рено. Желтые обаяшки сразу же полюбились публике, поэтому было решено продолжить их историю. Вскоре на экраны вышел полнометражный фильм “Гадкий Я: Переполох миньонов 3D”, который только закрепил успех. Да настолько хорошо, что сразу в нескольких парках развлечений Universal Studio были открыты тематические аттракционы, которые пользовались феноменальным спросом у юных посетителей. Над созданием аттракционов работал художник Брайан Линч. Перед тем как приступить к разработке проекта, он тщательно изучил все сцены с миньонами в вышедших мультфильмах, а также пересмотрел все короткометражки, которые выходили на DVD. Такой внимательный подход пришелся по душе создателям франшизы “Гадкий Я”, поэтому вскоре продюсеры предложили Брайану Линчу написать оригинальную историю про миньонов. Результатом этой коллаборации стал приквел “Миньоны”, где рассказывается история персонажей до того момента, как они начали служить Грю. Ответьте на вопросы нашего нового теста и узнайте, на какого миньона вы похожи.

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