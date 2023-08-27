Тест: какой фильм с Одри Хепберн описывает ваши отношения?

В свое время Одри Хепберн стала настоящей иконой стиля - и остается ею по сей день. Зрителям актриса запомнилась не только удивительной внешностью и бесподобным талантом, но и любопытным акцентом. Дело в том, что с самого рождения дочь британского банкира и голландской баронессы изучала два языка, которыми владели ее родители, а также осваивала французский, итальянский и испанский. Одри могла свободно изъясняться на любом из этих языков, а своеобразный акцент придавал ее речи особый шарм. Детство будущей мировой звезды не было безоблачным - после развода родителей вместе с матерью она переехала из Англии в Голландию. Как раз в это время началась Вторая мировая война, Одри и ее родственники оказались в оккупации. На глазах у девушки казнили и депортировали людей, в том числе ее близких. Пережитое оставило неизгладимый след в душе Хепберн, поэтому в 1950-х годах, став знаменитой, она начала сотрудничать с UNICEF, а затем и вовсе стала их послом доброй воли. Кстати, удивительная худоба актрисы - следствие не только балетного прошлого (Одри занималась танцами с детства), но и недоедания во время войны.

Ответьте на вопросы теста и узнайте, какой фильм с легендарной Одри Хепберн в главной роли мог бы описать ваши отношения с любимым человеком.