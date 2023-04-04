Тест: какого цвета ваша личность?

В настоящее время в мире существует множество классификаций типов личности. Одна из теорий принадлежит американскому психологу Кэрол Ритбергер. Согласно ее идее, цвет является едва ли не самым универсальным языком для общения между людьми. Любимый оттенок может многое рассказать о своем хозяине, поведать о чертах личности, способностях, талантах. Если знать типы личности своих близких людей, коллег, деловых партнеров, можно будет легко наладить с ними общий язык, понять, чего они хотят. А если обращаться с человеком неподходящим для его типа личности образом, то можно значительно испортить с ним отношения. В классическом тесте Кэрол Ритбергер необходимо ответить на ряд вопросов, вернее, согласиться или не согласиться с предложенными утверждениями. Мы предлагаем вам пройти более простой, но не менее эффективный тест на основе теории Ритбергер. С его помощью вы сможете определить свой тип личности, а также попросить пройти тест своих родственников и знакомых для более эффективного и успешного взаимодействия.

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