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Тест: каким врачом вы могли бы стать?

15 мая 2023 12:15
Тест: каким врачом вы могли бы стать?

По какой медицинской специализации вы могли бы работать?

С самых первых дней жизни каждый из нас регулярно сталкивается с людьми в белых халатах - не только по причине болезней, но и в профилактических целях. Любопытно, что привычная нам медицинская форма появилась сравнительно недавно - полтора века назад и сейчас мало-помалу уходит в прошлое. До того, как был изобретен белый медицинский халат, призванный защитить пациентов от инфекций, которые могли переносить на себе врачи, прием вели в чем угодно. Чаще всего медики носили привычную повседневную одежду, иногда надевали фартуки и нарукавники. В последние годы врачи все чаще отказываются от ношения белого халата - причем не потому, что он им не нравится или в нем неудобно, а потому, что его гигиенические свойства оказались не такими хорошими, как считалось изначально. В разное время ученые находили на халатах врачей золотистый стафилококк и другие инфекции, которые таким образом могли кочевать от одного пациента к другому. Поэтому сейчас многие больницы перешли на использование хлопчатобумажных костюмов, также ученые рекомендуют носить пластиковые фартуки.

Врачом какой специальности вы могли бы быть? Узнайте ответ из результатов теста.

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Елена Королева
Елена Королева
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