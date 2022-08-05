Тест: каким именем вас должны были назвать на самом деле?

С самой древности имени, которым нарекали новорожденного, придавали особое значение. Вероятно, поэтому с ним было связано множество суеверий и примет, которые неукоснительно соблюдались. Так, например, считалось, что девочек лучше не называть в честь близких родственниц по материнской линии – например, матери или бабушки. Это сулило малышке частые болезни. В то же время нарекать мальчика в честь отца ничуть не возбранялось – напротив, существовало поверье, что отцовское имя принесет наследнику удачу. Интересно, что наряду с этим бытовал миф о том, что лучше не называть ребенка в честь человека, который живет в одном с ним доме. Люди опасались, что один тезка сживет со свету другого. Это представление основывалось на убеждении, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель, однако если под одной крышей живут два подопечных, уберечь каждого он не в силах.

Многочисленные приметы, связанные с именами, можно перечислять очень долго. Задумывались ли вы над тем, нравится ли вам свое имя? Может быть, возникало желание его изменить? Предлагаем пройти шуточный тест, который определит самое подходящее для вас имя.