Тест: какая вы нечисть?

Хэллоуин — праздник, уходящий корнями в кельтские традиции. По своей сути, это современная версия Самайна, знаменовавшего собой завершение сбора урожая и переход от осени к зиме. Этот праздник был одним из ключевых в Колесе года, поэтому в древности его отмечали с большим размахом. Кельты отводили для Самайна целую неделю. Во-первых, они загодя начинали готовить праздничный стол, где было место и для алкогольных напитков, и для мяса, и для свежесобранных овощей и фруктов. Изобилие на столах было нужно не только для того, чтобы от души поесть — считалось, что чем богаче будет застолье, тем более благополучной окажется зима. Главное веселье начиналось, конечно же, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди веселились, пели, плясали, а после еще несколько дней восстанавливали силы. Самайн был еще и мистическим праздником — в праздничную ночь светлые силы ненадолго передавали бразды правления в руки темных сил. Кельты приносили богам щедрые жертвоприношения и верили, что души покойных предков придут разделить с ними трапезу. А ведьмы и колдуны считали, что обряды, проведенные в эту ночь, будут особенно эффективными. Накануне Хэллоуина предлагаем пройти шуточный тест и узнать, какая вы нечисть.

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