Тест: какая вы еда сладкая или острая?

У каждого человека свои представления о том, что вкусно, а что - нет. Кому-то, как Мальчишу-Плохишу, подавай банку варенья и печенья, а кто-то обожает что-нибудь острое или соленое. А вот каким образом человек распознает сладкое? Редко кто задумывается над этим, когда лакомится очередной шоколадкой, вафлей или пирожным. Весь фокус заключается в наличии особых клеток, расположенных на языке и слизистой оболочке рта. Именно эти рецепторы вступают во взаимодействие с веществами, которые растворяются в слюне или в воде, и отправляют в мозг сигнал: “Это что-то сладкое и вкусное!” По словам ученых, рецепторы сладкого могут хорошо взаимодействовать с разного рода сахарами (например, фруктозой или глюкозой), аминокислотами и производными от них (глицином), а также с некоторыми многоатомными спиртами (сорбитом и глицерином, к примеру). При этом в зависимости от того, насколько сильным будет взаимодействие, зависит интенсивность вкуса. Поэтому какие-то продукты кажутся нам более сладкими, а какие-то - не настолько.

На чьей вы стороне - сладкой или остренькой еды? Пройдите наш тест и узнайте, с какой вкусняшкой у вас есть что-то общее.