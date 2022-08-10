Тест: какая у тебя сверхспособность?

Наверняка в детстве каждый из нас, насмотревшись фильмов и мультсериалов про супергероев, мечтал, что однажды его укусит радиоактивный паук или озарит идея создания специального костюма, который поможет превратиться в сверхчеловека. Мечты мечтами, но, на самом деле, некоторые люди на земле действительно обладают удивительными способностями – при этом им не нужно было прибегать к каким-то ухищрениям, они такими родились. Так, например, американские ученые сравнительно недавно вплотную занялись изучением гена BHLHE41, который, по предположениям, позволяет своему обладателю спать гораздо меньше, чем другие люди, и при этом успевать восстанавливаться. Они провели эксперимент с участием двух неидентичных близнецов, один из которых являлся носителем этого гена. В рамках исследования браться не спали на протяжении 38 часов, а затем выполнили ряд тестов. Как оказалось, близнец – носитель BHLHE41 после долгого бодрствования совершил меньше ошибок в тестах, чем его "обыкновенный" брат.

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