Тест: как внимательно вы смотрели комедии неподражаемого Гайдая?

Леонид Гайдай известен большинству из нас как гениальный комедиограф. Из-под его “режиссерского пера” вышли в свет такие сатирические и юмористические шедевры, как “Бриллиантовая рука”, “Кавказская пленница”, “Не может быть!” и многие другие. При этом мир мог не узнать о гении Гайдая-комедиографа. Первым фильмом, который он снял, была драма “Долгий путь” на основе рассказов Владимира Короленко. Один из корифеев отечественного кинематографа Михаил Ромм посмотрел картину и предложил начинающему режиссеру попробовать себя в более легком жанре. Фильм “Жених с того света”, в котором снимались Ростислав Плятт и Георгий Вицин, вышел на экраны в 1958 году. Сатира на советских бюрократов была раскритикована худсоветом в пух и прах, руководство потребовало вырезать большинство сцен - после такой экзекуции продолжительность ленты сократилась с полутора часов до 47 минут. Гайдай переживал из-за этого и поклялся больше не снимать комедий, но, к счастью для современников и последующих поколений, впоследствии изменил свое решение.

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