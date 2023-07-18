Тест: как диснеевский злодей ваше темное альтер-эго?

Полюбить положительных персонажей довольно просто - они обладают теми качествами, которые восхищают большинство зрителей. А что насчет злодеев? почему “плохиши” зачастую вызывают у аудитории едва ли не больше симпатии, чем со всем сторон позитивные главные герои? По мнению психологов, причиной может быть сочувствие и сопереживание. Многие злодеи в мультфильмах, сериалах, фильмах и т.д. стали такими потому, что их унижали, обижали, отвергали. Подобный болезненный и травматичный опыт есть практически у каждого человека, а потому во время чтения или просмотра мы невольно ассоциируем себя с отрицательным персонажем и начинаем испытывать раздражение в адрес добряков - мол, им-то жилось намного легче. Кроме того, как отмечают исследователи, большинство “плохишей” обладают удивительной харизмой и привлекательностью. Это умные, амбициозные и талантливые люди, которые сбились с дороги, что пробуждает у зрителей невольный интерес, интригует и вызывает желание узнать историю злодея лучше.

В диснеевских мультфильмах много обаятельных злодеев - один только Шрам из “Короля Льва” чего стоит. Пройдите наш тест и узнайте, с кем из них у вас есть что-то общее.