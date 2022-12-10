Тест для знатоков СССР: попробуйте угадать советские фильмы по машинам

Во многих советских фильмах одной из ярких художественных деталей становились автомобили. Так, например, в картине Сергея Михалкова “Раба любви”, который вышел на экраны в 1977 году, действие разворачивается в начале ХХ века. Машины, которые появляются в кадре, многие любители могут принять за реплики или самодельные экземпляры, но на самом деле все авто были настоящими. Раритетные автомобили для съемок “Рабы любви” предоставил Antīko automobiļu klubs - латвийский клуб, участники которого занимались коллекционированием старинных машин и мотоциклов. Ценители редких машин могут увидеть в кадре черный De Soto Six производства 1931 года, Fiat-503 выпуска 1927 года, а также главную “звезду” - бежевый Renault 6СМ Type NN выпуска 1922 года. Владелец этой жемчужины, Ольгерт Орлеанс, принимал участие в съемках массовых сцен. Как можно заметить, некоторые автомобили являются анахронизмами - они были выпущены позднее событий, разворачивающихся в фильме. Но это неважно, ведь они точно вписались в кадр и определенно украсили его.

Сможете ли вы угадать советские фильмы по кадру с автомобилем? Проверьте свои знания с помощью нашего теста.