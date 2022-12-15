Тест для женщин: разбираетесь ли вы в мужчинах?

Проницательность - качество, которым хотели бы обладать многие, но дано оно далеко не каждому. А кто-то и вовсе не задумывается над тем, какие преимущества дарит человеку прозорливость. Психологи говорят о том, что человек, наделенный проницательностью, может с легкостью угадывать характер собеседника, его истинные мысли, чувства и намерения. Не стоит думать, будто это какой-то магический дар свыше, кроме того, это качество следует отличать от интуиции и внутреннего голоса. Если шестое чувство иррационально, человек просто получает послание свыше, которое трактует определенным образом, то проницательный человек основывается на реальных фактах и наблюдениях за окружающими. Он сполна наделен наблюдательностью и отличной памятью, он подмечает детали, которые кому-то могут показаться незначительными, анализирует их и делает выводы. Одним словом, это кто-то вроде Шерлока Холмса, у которого с проницательностью было все в порядке.

Насколько вы прозорливы? Как хорошо вы разбираетесь в людях? А в мужчинах? Специально для женщин мы подготовили тест, который подскажет, способны ли вы определить, что за мужчина перед вами.