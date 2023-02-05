Тест для киноманов: угадайте персонажа лишь по его костюму

В кино внешний облик и костюм персонажа может многое сказать о нем еще до первой реплики или совершенного действия. Недаром в современной киноиндустрии созданию костюмов уделяется тщательное внимание. Одним из самых востребованных считается лондонское ателье Angels Costumes, основанное семейством Энджелов. История ателье уходит корнями в девятнадцатый век, когда Моррис и Даниэль Энджелы открыли в Лондоне магазин для продажи мужских костюмов. На протяжении веков магазин несколько раз менял свою специализацию, и вот уже много лет в Angels Costumes занимаются созданием одежды для персонажей кино. Подсчитано, что премия “Оскар” за лучший костюм присуждалась нарядам, изготовленным у Энджелов, целых 37 раз. В число фильмов, героев которых “одевали” в лондонском ателье, входят “Мемуары гейши”, “Великий Гэтсби”, “Авиатор” и “Отель “Гранд Будапешт”. Говорят, что если все вешалки с нарядами, которые находятся здесь, поставить в одну линию, получится дорога из двенадцати километров.

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