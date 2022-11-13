Тест для истинных фанатов «Гарри Поттера»: кто ваш патронус

Все, кто видел фильмы о Гарри Поттере, хорошо помнят, кто такие патронусы - это волшебные сущности, которые оберегают своего обладателя от дементоров, злобных созданий, способных высосать радость, а иногда и всю душу. Патронусы представляют собой сгусток энергии серебристого цвета, который принимает форму того или иного животного, каким-то образом характеризующего волшебника. Призвать патронуса можно, сконцентрировавшись на счастливых воспоминаниях из прошлого и постаравшись снова ощутить в полной мере теплоту и радость тех моментов. Интересно, что в интервью создательница поттерианы Джоан Роулинг признавалась, что придумала дементоров в период жизни, когда у нее была депрессия. В присутствии этих крайне неприятных созданий люди испытывают подавленное состояние, грусть, отсутствие ярких эмоций - прямо как во время депрессии. Патронус, таким образом, становится спасителем для волшебников от негативного влияния дементоров.

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