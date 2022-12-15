Тест: что вам в обязательном порядке нужно изменить в жизни прямо сейчас?

“Сегодня отдохну, а с понедельника начну новую жизнь”, - знакомая фраза, не правда ли? Многие люди жаждут что-то поменять в своей судьбе, но чаще откладывают кардинальные изменения на завтра, на понедельник, на начало следующего месяца, а потом забывают о принятом решении и продолжают плыть по течению. Психологи говорят, что так уж устроен человек - он всегда будет сторониться перемен, сподвигнуть его на них могут только какие-то особенные события. К таковым специалисты относят начало нового этапа в жизни (это может быть создание семьи, выход на пенсию, переезд в другое жилье, город или страну); скука, ставшая совершенно невыносимой; осознание того, что прежняя жизнь закончилась и необходимо начинать с чистого листа; трагические события или катастрофы. Таким образом, по мнению специалистов, человек начинает меняться только под воздействием внешних событий. Однако это не отменяет того, что можно взять судьбу в свои руки и начать меняться прямо сейчас.

В каких жизненных переменах вы нуждаетесь? А может быть, вы совершенно довольны своей судьбой и не хотите ничего менять? Ответьте на вопросы нашего теста - и узнаете.