Терпел адские боли ради матери: татуированный сын Яковлевой пошел на крайние меры

Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных отличает эпатажный внешний вид. 30-летний звездный наследник занимается бодибилдингом и покрыл все свое тело татуировками, в том числе и лицо.

Сама актриса не в восторге от экспериментов со внешностью отпрыска. Особенно Яковлеву смущало тату в виде гроба на щеке парня. Но Денис решил свести наколку, чтобы порадовать свою маму. Однако процедура оказалась крайне болезненной: