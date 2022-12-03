Терпел адские боли ради матери: татуированный сын Яковлевой пошел на крайние меры
Все ради спокойствия родительницы.
Сына Елены Яковлевой Дениса Шальных отличает эпатажный внешний вид. 30-летний звездный наследник занимается бодибилдингом и покрыл все свое тело татуировками, в том числе и лицо.
Сама актриса не в восторге от экспериментов со внешностью отпрыска. Особенно Яковлеву смущало тату в виде гроба на щеке парня. Но Денис решил свести наколку, чтобы порадовать свою маму. Однако процедура оказалась крайне болезненной:
«Я как начал сводить татуировки, так и закончил. Это длительная процедура, непростая. Долго и больно выводить. Неприятно. Быстро, но по ощущениям за этот маленький промежуток времени, пока тебе лазером стреляют, тебе больнее, чем тебе часик будут что-то царапать. Очень долго заживает это дело. Но вот татуировка гроба посветлела. Ее почти не видно. Мама мной, конечно, довольна», – рассказал Шальных.