Терешкова поставила крест на женщинах в космосе на 20 лет: подробности ее провала

Валентина Терешкова стала первой женщиной, побывавшей в космосе. Ее полет должен был открыть дорогу женщинам, которые готовы покорять невесомость, однако он, наоборот, на 20 лет закрыл им дорогу в космос.

Дело в том, что во время путешествия она нарушила все инструкции и правила. Терешкова не справилась ни с одной задачей, пока ее капсула находилась в космосе, так как большую часть времени боролась с тошнотой и головокружением. Однажды она даже уснула, из-за чего диспетчеры сначала подумали, что она скончалась от перегрузки.

И после посадки она не выполнила необходимые задачи. Дело в том, что ученые в том числе изучали и поведение женского организма на невесомость, но Терешкова, как только вступила на Землю, начала угощаться «земной» едой от местных жителей, из-за чего эксперимент оказался провален.

В итоге Сергей Королев, руководивший космической программой СССР, остался в ярости от полета Терешковой. Он раскритиковал девушку и заявил, что при нем ни одна женщина больше не отправится на орбиту. В итоге следующей исследовательницей космоса стала Светлана Савицкая, полет которой состоялся лишь в 1982 году.