Тереховой в подметки не годится: французы показали новую Миледи (фото)

Теперь это не роскошная блондинка.

Совсем скоро состоится премьера французской экранизации «Трех мушкетеров». Недавно кинокомпания Pathe Films поделилась постерами с исполнителями главных ролей в знаковых образах. Кастинг вызвал недоумение у многих российских зрителей.

Образ роковой Миледи примерила на себя Ева Грин, которая известна по фильмам «300 спартанцев», «Мечтатели», «Казино Рояль». Пользователей Сети удивил выбор создателей, ведь актриса, по их словам, не подходит для роли ни по своему возрасту, ни по типажу.

Не обошлось и без сравнений с легендарной советской экранизацией. Многие признали, что истинная Миледи — это непревзойденная Маргарита Терехова, а Грин — лишь унылое подобие героини.

Также стало известно, что Атоса сыграет небезызвестный Венсан Кассель. Его кандидатура пока не вызвала никаких нареканий.

Первая часть французской дилогии «Три мушкетера: Д’Артаньян» выйдет в России в апреле. Выход продолжения запланирован на декабрь этого года.