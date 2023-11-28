Теперь смотреть еще страшнее: вот в честь кого назвали сериал «Мосгаз»

Сериал «Мосгаз» за годы эфира стал одним из самых успешных. Зрители не отрываясь наблюдали за приключениями следователя Ивана Черкасова, но мало кто догадывался, что захватывающие сюжеты не выдумка сценаристов.

Так, еще с первых серий создатели проекта решили использовать только настоящие истории преступников. И взяли за основу жизнь Владимира Ионесяна, который был известен на всю страну своими зверскими преступлениями.

Название же сериал получил как раз из-за прозвища Ионесяна — Мосгаз. Маньяк представлялся работником газовой службы, после чего доверчивые граждане запускали его в дом. За время своих злодеяний он совершил десятки преступлений и даже мог лишить жизни нескольких человек в один день.

Но преступника все же удалось поймать. Благодаря бдительности участкового Ионесян оказался в тюрьме. А завершилась его жизнь смертной казнью: преступника расстреляли 31 января 1964 года.