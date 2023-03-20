Теперь понятно, в кого она пошла: только взгляните на фото молодой мамы Семенович

Красавица Анна Семенович не скрывает, что пользуется услугами косметологов и часто делает омолаживающие процедуры. Поэтому поклонники уже не удивляются тому, как прекрасно выглядит 43-летняя знаменитость.

Однако привлекательная внешность очаровательной певицы — это заслуга не только специалистов индустрии красоты. Важную роль здесь сыграли и гены. Пользователи поняли это, когда певицы поделилась в Сети снимков своей мамы в молодости.

На фотографии можно заметить маленькую Анну и ее обворожительную родительницу. Женщина со стройной фигурой и длинной шеей выглядит как настоящая модель из 80-х годов. И теперь становится понятно, от кого Семенович унаследовала свои лучшие черты внешности. От матери, бывшей солистке группы «Блестящие» достался мягкий овал лица, аккуратный носик и милая улыбка. Поэтому певицу нельзя упрекнуть в том, что ее красота — это результат работы косметологов.