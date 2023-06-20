Теперь понятно, почему ее бросили: внешность тайной жены Тома Круза вызовет оторопь

Тома Круза не всегда окружали такие завидные красавицы, как Николь Кидман и Кэти Холмс. На заре своей карьеры голливудский секс-символ был женат на даме с весьма скромными данными.

Первой супругой Круза стала актриса Мими Роджерс, которая старше на семь лет. Она известна по картинам «Энтузиаст», «Дорз», «Игрок» и по другим работам. Мими встречалась с Томом несколько месяцев, после чего он повел ее под венец.

Увы, артистов хватило всего на три года. Круз переключился на молодую утонченную красавицу Кидман и забыл о Роджерс. Тома поймут многие мужчины, ведь Мими даже в молодые годы проигрывала Николь. А сегодня на первую супругу Круза просто больно смотреть. 68-летняя Роджерс выглядит намного старше своих лет: у актрисы обвисшая шея, морщины и понурый взгляд. Трудно поверить, что когда-то Мими снималась для мужских журналов.

Несмотря на скоротечный брак, Роджерс оказала огромное влияние на Тома. Это она приобщила его к саентологии, которая «поглотила» актера. Сама же Мими отреклась от этих убеждений.