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Теперь по судам затаскают: Анна Снаткина влипла в серьезные неприятности

25 августа 2023 14:40
Теперь по судам затаскают: Анна Снаткина влипла в серьезные неприятности

Артистке предстоят долгие разбирательства.

Актриса Анна Снаткина, известная по сериалам «Фишер» и «Два холма», оказалась в эпицентре скандала. Звезда экрана решила отправить курьерой посылку с дорогой бижутерией, однако в пути драгоценности пропали.

Как пишет Telegram-канал 112, артистка заказала курьера в Истринский район недалеко от Москвы. Там водитель получил посылку, которую должен был отвезти в центр столицы. Однако в пути он сломался, поэтому передал ценности коллеге. А в конце пути в посылке уже не было бижутерии.

Ущерб Снаткина оценила в 75 600 рублей. Она уже обратилась в правоохранительные органы в надежде восстановить справедливость. И полиция начала проверку курьеров, чтобы определить, кто же именно присвоил себе украшения.

При этом в своих социальных сетях артистка никак не комментирует ситуацию. Она не давала официальных комментариях и игнорирует вопросы подписчиков.

Фото: unsplash.com, Pavel Kashaev, Global Look Press / globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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