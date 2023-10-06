Теперь официально: Брежнева подтвердила развод с Меладзе, и вот что она сказала

Еще не так давно Вера Брежнева мечтала подарить ребенка Константину Меладзе. Мечтам этим уже никогда не сбыться. Певица выступила с заявлением о разводе с некогда любимым мужем.

Слухи о разладе в паре ходили давно. Говорят, дорогу экс-солистке «ВИА Гры» перешла красивая и смелая София Тарасова. Хейтеры ликуют: наконец-то блондинке прилетел бумеранг. Народ не забыл, что в свое время она увела композитора из семьи с тремя детьми.

Построить счастье на чужом несчастье не получилось. Вдаваться в подробности разрыва с супругом 41-летняя звезда не стала. Но все же домыслы о расставании подтвердила.

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос», — написала знаменитость в своих социальных сетях, пообещав, что все это поклонники увидят в ее новом мини-альбоме.

Из всего перечисленного публику, ожидаемо, больше всего заинтересовало слово «развод». Впрочем, из-за того, что этой сказочке пришел конец, мало кто расстроился.