Теперь невеста: Мирослава Карпович обнародовала фото в свадебном платье

Мирослава Карпович занимается развитием не только своей карьеры, но и социальных сетей. Артистка регулярно участвует в фотосессиях и делится эффектными снимками, а не так давно шокировала поклонников, перевоплотившись в невесту.

Ради сотрудничества со свадебным брендом Карпович примерила белоснежное облегченное платье без бретелек, открывающее половину ее бедер. Как отметила в подписи знаменитость, такой наряд прекрасно подойдет для весенней или летней церемонии в теплую погоду.

Пользователи Сети остались в восторге от перевоплощения артистки. Обсуждая кадр, они отметили, как эффектно выглядит Карпович в свадебном наряде, и призвали ее как можно скорее связать себя узами брака. Другие же предположили, что артистка опубликовала снимки не просто так. Якобы она таким образом намекнула Павлу Прилучному, который накануне стал отцом, что он потерял, разорвав их отношения.