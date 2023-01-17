Теперь Джон Коннор завидует ему: что стало с рыжим мальчиком из «Терминатора 2»

Популярная серия фильмов о Терминаторе сделала основных актеров всемирно узнаваемыми, а некоторые из них даже стали кумирами молодежи.

Так, Эдвард Ферлонг, сыгравший Джона Коннора, на время стал законодателем моды, и многие молодые люди пытались отрастить такую же шикарную шевелюру. Однако карьера звезды пошла на спад. Он стал сниматься в малобюджетных и плохо продуманных фильмах, которые не жаловали критики. А позже мужчина даже пристрастился к употреблению запрещенных веществ.

В это же время судьба его экранного друга сложилась куда удачнее. Дэнни Кукси в фильме «Терминатор 2: Судный день» исполнил второстепенную роль Тима, приятеля главного героя. Юный артист не стал развивать свою актерскую карьеру и уделил больше времени увлечению музыкой. Он играл в нескольких группах, а также принимал участие в озвучке мультфильмов. Мужчина сумел обзавестись и семьей. У него есть взрослая дочь и маленький сын.

Скорее всего, о такой судьбе мечтал и Эдвард Ферлонг, но пагубная привычка сделала свое дело.