Температура под 40 и капельницы: Мартиросян рассказал о тяжелой болезни Бузовой

Ольга Бузова регулярно появляется в эфире различных шоу. Последние дни она находится в ЮАР, где снимается в новом сезоне «Звезд в Африке», а до этого работала в проекте «Конфетка». При этом звезду «Дома-2» не останавливают усталость и даже болезни.

Как рассказал Гарик Мартиросян, ведущий «Конфетки», на съемочную площадку проекта Бузова приехала с температурой. Она настолько серьезно болела, что в перерывах между съемками лежала под капельницей, а потом оценивала участников.

При этом телеведущая справилась со всеми выпусками, что поразило ее коллег. По мнению Мартиросяна, Бузову можно назвать мужественным человеком — так самоотверженно она подходит к работе.