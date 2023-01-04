Темнокожая невестка и внуки-иностранцы: правда о наследниках Баширова вас удивит

Харизматичный актер Александр Баширов хорошо знаком россиянам по ролям в таких фильмах, как «Асса», «Игла», «Мама, не горюй», «Груз 200» и многих других. Насыщенная карьера на родине не помешала Баширову около двух лет прожить в эмиграции в США в начале 90-х. В Америку он уехал вслед за своей девушкой Сарой Венди Ньютон, вместе с которой учился во ВГИКе.

Пара поженилась, и Александр обосновался в доме обеспеченных родителей супруги. Вскоре Сара родила сына Кристофера. Баширов изучал английский язык в Колумбийском университете и уже собирался выступать в нью-йоркском театре. Но затем актер внезапно вернулся в Россию, оформив развод с американской женой. Позже он признавался, что не смог справиться с ностальгией по родине, а Сара переезжать наотрез отказалась.

Александр попытался сохранить хорошие отношения с Кристофером, как это было возможно на расстоянии. Взрослый сын актера сейчас живет в Чикаго вместе с женой-афроамериканкой. Пара воспитывает двух детей.