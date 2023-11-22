Темная страница истории «Мосфильма»: эту картину не спасли даже Старыгин и Гостюхин

Фильм «Лунная радуга» — это экранизация фантастической книги авторства Сергея Павлова, которую тот издал в 1978 году. История рассказывает о том, какие способности появились у людей после освоения космоса. Книгу читатели приняли на ура: неизбитый и «острый» сюжет, легкий слог и неожиданная развязка.

Но, по мнению зрителей, ничего из вышеперечисленного не было в фильме. Насколько прекрасным было произведение Павлова, настолько же отвратительной посчитали «Лунную радугу» любители кино и критики.

В фильме играли Александр Пороховщиков, Василий Ливанов, Игорь Старыгин. Но звездный состав не помог экранизации «подняться со дна». Режиссер Андрей Ермаш должен был после съемок проснуться знаменитым, стать вторым Тарковским, но задуманному не суждено было сбыться. Его творение не поняли и задвинули на самую дальнюю полку.

Примечательно, что в истории кинематографа СССР фиаско обычно терпели именно фильмы в жанре фантастика. Возможно, даже опытным режиссерам не удавалось как-то «попасть в струю» и понять интересы аудитории.