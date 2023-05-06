«Телохранитель» снова свободен: от требований бывшей волосы встанут дыбом

На днях мир потрясла новость о разводе Кевина Костнера и его жены Кристин Баумгартнер. Их пара считалась образцовой — они прожили вместе 18 лет и обзавелись тремя детьми. За годы совместной жизни актер и его пассия не давали повода для грязных сплетен и слухов. Но даже такие отношения могут однажды закончиться.

Известно, что инициатором развода стала Кристин. По слухам, актер продлил контракт на пятый сезон сериала «Йеллоустоун». А это значит, что Кевин будет целыми сутками пропадать на съемках. Постоянное отсутствие мужа не устроило Баумгартнер, и она подала на развод.

Фанаты 68-летнего «телохранителя» до сих пор не могут прийти в себя после выходки Кристин. По мнению поклонниц актера, секс-символами так просто не разбрасываются без веских причин. Зато теперь звезда фильма «Телохранитель» снова свободен, что дает надежду его обожательницам.

Костнер женился на статной красавице Баумгартнер в 2004 году. Он старше своей избранницы почти на 20 лет, но это не помешало им построить гармоничный союз. Впрочем, несмотря на кажущуюся идиллию, этот брак все-таки распался.