Тело вряд ли будет лежать в гробу: семья Глюкозы готовится к похоронам

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, переживает большую трагедию. Заплаканная артистка записала видео для поклонников, рассказав о внезапной утрате.

Звезда сообщила, что ее семья лишилась общего любимца — белоснежного пса по кличке Муфтик. Собака много лет была спутником Натальи и компаньоном по играм для ее дочерей. Женщина не могла сдержать слез, рассказывая, как много значил для нее питомец.

Собака породы акита-ину прожила в семье Ионовой 13 лет. Певица часто делилась в социальных сетях фотографиям и видео с Муфтиком, брала его с собой в путешествия. Звезда заявила, что пес стал для всех домочадцев полноправным членом семьи. Он не только играл с девочками, но и охранял близких от любой опасности. Поклонники Глюкозы активно поддержали певицу и выразили ей свои соболезнования. Очаровательный пушистик успел полюбиться и фанатам звезды.