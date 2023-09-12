«Тело девочки»: голая Климова, едва прикрытая одеялом, заставила народ ахнуть

Екатерине Климовой уже исполнилось 45 лет, но выглядит артистка намного моложе. На красных дорожках она удивляет своим свежим видом, но фанаты готовы были списать это на чудеса макияжа. Новый снимок в соцсетях расставил все на свои места: женщина предстала в откровенном виде и совершенно без макияжа.

Звезда сериала «По законам военного времени» опубликовала селфи, сделанное утром в постели. Красавица сфотографировалась сразу после пробуждения, прикрывшись одеялом. Полное отсутствие макияжа не помешало актрисе выглядеть на удивление молодо — Екатерине едва можно дать 30 лет.

Артистка поделилась с подписчиками, что планировала удалить этот снимок, но решила дать ему еще один шанс. Поклонники завалила Климову положительными отзывами и комплиментами.