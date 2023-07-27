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Тело 20-летней: фото Лопес в нижнем белье вызывает зависть женщин и похоть мужчин

27 июля 2023 11:00
Тело 20-летней: фото Лопес в нижнем белье вызывает зависть женщин и похоть мужчин

Певица похвасталась пикантными фото.

Дженнифер Лопес исполнилось уже 54 года. Однако актриса и певица не устает удивлять поклонников своей потрясающей фигурой.

Накануне своего дня рождения она опубликовала в соцсетях ряд пикантных фотографий. На них голливудская дива предстала в белом кружевном комплекте нижнего белья и легком халате. Этими снимками Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала шикарное тело, которому позавидуют и 20-летние.

Известно, что певица и актриса много лет придерживается здорового образа жизни. Она полностью исключила алкоголь, регулярно занимается спортом и правильно питается. Но поклонники считают, что ее красит еще и любовь. Спустя много лет разлуки звезда наконец-то воссоединилась с Беном Аффлеком. И после того, как пара сыграла свадьбу, Дженнифер Лопес расцвела еще сильнее. Возможно, именно поэтому в свои 54 она выглядит лучше, чем в 20.

Тело 20-летней: фото Лопес в нижнем белье вызывает зависть женщин и похоть мужчин
Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos www.imago-images.de/www.globallookpress.com, Социальные сети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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