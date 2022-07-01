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«Текст» и рядом не стоял: оскандалившуюся на сцене Асмус поставили на место

1 июля 2022 15:40
«Текст» и рядом не стоял: оскандалившуюся на сцене Асмус поставили на место

Актриса снова отметилась откровенным поступком.

34-летняя Кристина Асмус снова оскандалилась на работе. Напомним, после откровенной сцены в фильме «Текст» на актрису обрушилась немало хейта. Зрители удивлялись, что Асмус не постеснялась мужа и дочери и подвергла свою репутацию риску. По слухам, эти обсуждения стали последней точкой в напряженных отношениях актрисы с супругом Гариком Харламовым, поэтому вскоре они развелись.

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Но и после расставания с мужем актриса не устает эпатировать публику откровенными поступками, причем так, что «Текст» и рядом не стоял. Например, на одном из недавних спектаклей она выбрала случайного мужчину из зала и поцеловалась с ним на сцене. Кристина призналась, что все прошло даже лучше, чем она ожидала. Блогер Лена Миро в ЖЖ поставила Асмус на место, отметив, что ей лучше сосредоточиться на творчестве, а не на смелых экспериментах. С ней согласились и подписчики, оказавшиеся невысокого мнения об актерском таланте Кристины.

«Человек места не может себе найти под солнцем!», «Это перебор», «Мельчает актерский цех», — отметили комментаторы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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